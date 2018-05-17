Trabzonspor Gökdeniz ve Tekke'ye emanet
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'dan Gökdeniz ve hamlesi

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan Gökdeniz ve <a href="/index/fatih-tekke?id=7dcbcbdd-8544-4d05-899b-2446c3459a99" class="" rel="tag">Fatih Tekke</a> hamlesi

    Teknik Patron Rıza Çalımbay ile sezon sonunda yolları ayıracak olan Bordo-Mavili yönetimin taraftarların yüzünü güldürecek bir plan üzerinde çalıştığı öğrenildi.

    1. 17.5.2018 10:01
    2. Güncelleme: 17.5.2018 10:01
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