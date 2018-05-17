Sahne gençlerin – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Sahne gençlerin

    Sahne gençlerin

    Bordo-mavili yönetim, ’dan karşısında genç oyunculara şans vermesini isteyecek. Hedef performanslarını görmek.

    'i 5'inci bitirmeyi henüz garantilemeyen Trabzonspor, Karabükspor'u mağlup ederek bu hedefine ulaşmak istiyor. Bir başka amaç ise bu maçta gençleri de görücüye çıkarmak. Yönetim, teknik direktör Rıza Çalımbay ile görüşerek yarın akşamki mücadelede altyapıdan yetişen isimlere de şans vermesini isteyecek. Çalımbay'ın da bu talebi yerine getirmesi bekleniyor. Eksikler nedeniyle A takımla idmanlara çıkan Batuhan Artarslan, Hüseyin Tükmen, Sami Can, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Arda Akbulut ve Ayberk Kardaş, Çalımbay'dan görev bekliyor.

    CAFER VE AYBERK ŞOV
    Gençlerden ve , çift kalede performansları ile göz doldurdu. 19 yaşındaki ikiliden Cafer ön libero, Ayberk stoper. Çalımbay'ın da beğendiği iki isim yarın formaya en yakın adaylar.

    TAKTİK ÇALIŞTILAR
    Karabük maçının hazırlıklarına pas çalışması ve çift kale maç ile devam edildi. 'ın yönettiği idmana sakatlıkları bulunan Onur, Esteban, Uğur, Kamil, Abdülkadir, Castillo, Burak ve Rodallega ile izinli olan Olcay ve Onazi katılmadı.

    OTİSTİK MİSAFİRLER
    Antrenmanı Cumhuriyet Ortaokulu'nda eğitim gören otistik öğrenciler ve Hasan Tahsin Kırali İlkokulu öğrencileri de takip etti. Minik misafirler, idmandan önce takımla fotoğraf çektirdi.
    1. 17.5.2018
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