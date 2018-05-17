Sahne gençlerin
Bordo-mavili yönetim, Rıza Çalımbay’dan Karabükspor karşısında genç oyunculara şans vermesini isteyecek. Hedef performanslarını görmek.
CAFER VE AYBERK ŞOV
Gençlerden Cafer Tosun ve Ayberk Kardaş, çift kalede performansları ile göz doldurdu. 19 yaşındaki ikiliden Cafer ön libero, Ayberk stoper. Çalımbay'ın da beğendiği iki isim yarın formaya en yakın adaylar.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Karabük maçının hazırlıklarına pas çalışması ve çift kale maç ile devam edildi. Rıza Çalımbay'ın yönettiği idmana sakatlıkları bulunan Onur, Esteban, Uğur, Kamil, Abdülkadir, Castillo, Burak ve Rodallega ile izinli olan Olcay ve Onazi katılmadı.
OTİSTİK MİSAFİRLER
Antrenmanı Cumhuriyet Ortaokulu'nda eğitim gören otistik öğrenciler ve Hasan Tahsin Kırali İlkokulu öğrencileri de takip etti. Minik misafirler, idmandan önce takımla fotoğraf çektirdi.
- 17.5.2018
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 4
Yorum
İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Beşiktaş'ta ikinci Gomez dönemi başlıyor!
Toplam 2
Yorum
Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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