Düşenlere gözaltı!
Bordo-mavili takım, Süper Lig’den düşen G.Birliği’nden Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz ile Osmanlıspor’dan Umar Aminu, Musa ve Tiago Pinto’yu transfer listesine aldı.
UĞUR BOŞA ÇIKIYOR
Yönetimin transfer yasağı cezası gelmemesi halinde 5 isim ve kulüpleri ile temasa geçeceği ifade edildi. Uğur Çiftçi'nin sözleşmesi bittiği için anlaşma sağlanması halinde bonservis bedeli ödenmeyecek. Diğer oyuncular içinse gerekli ortamın oluşması halinde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat kulüpleriyle görüşeceği öğrenildi. Bordo-mavililer transferde takas formülünü de masaya getirecek. Gözden çıkarılan oyuncular Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'a teklif edilecek.
BAŞARILI ÖRNEKLERİ VAR | MİNİ YORUM - YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'un Süper Lig'e veda eden takımlardan transfer yapma hamlesi yerinde ve doğru bir girişimdir. Geçmişte bu tür kulüplerden yapılan transferlere en önemli örnekler ise o dönem küme düşen Konyaspor'dan alınan Tolunay Kafkas ve Aydınspor'dan alınan Osman Özköylü'dür. Bu iki oyuncu da geldikten sonra ciddi katkılar yapmış hatta Trabzonspor'un efsane sayılabilecek futbolcuları arasında kendilerine yer bulmuştur. Dolayısıyla, 'Küme düşen takımdan transfer mi yapılır?' düşüncesi yanlıştır. Ancak doğru isimleri bulmak önemli.
- 17.5.2018
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 4
Yorum
İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Beşiktaş'ta ikinci Gomez dönemi başlıyor!
Toplam 2
Yorum
Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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