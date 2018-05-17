Düşenlere gözaltı! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Düşenlere gözaltı!

    Düşenlere gözaltı!

    Bordo-mavili takım, ’den düşen G.Birliği’nden ve ile ’dan , Musa ve ’yu listesine aldı.

    Spor Toto 'in son haftasında 'u konuk edecek olan bir yandan da gelecek sezon planlamasına başladı. Genel koordinatör Özkan Sümer'in kontrolünde bir havuzu oluşturan bordo-mavili ekip, küme düşen Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'un oyuncularını takibe aldı. 'nden Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz ile 'dan Umar Aminu, Musa Çağıran ve Tiago Pinto için ön araştırmaların başladığı belirtiliyor.

    UĞUR BOŞA ÇIKIYOR
    Yönetimin yasağı cezası gelmemesi halinde 5 isim ve kulüpleri ile temasa geçeceği ifade edildi. 'nin sözleşmesi bittiği için anlaşma sağlanması halinde bonservis bedeli ödenmeyecek. Diğer oyuncular içinse gerekli ortamın oluşması halinde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat kulüpleriyle görüşeceği öğrenildi. Bordo-mavililer transferde takas formülünü de masaya getirecek. Gözden çıkarılan oyuncular ve 'a teklif edilecek.

    BAŞARILI ÖRNEKLERİ VAR | MİNİ YORUM - YUNUS EMRE SEL
    'un 'e veda eden takımlardan yapma hamlesi yerinde ve doğru bir girişimdir. Geçmişte bu tür kulüplerden yapılan transferlere en önemli örnekler ise o dönem küme düşen 'dan alınan ve Aydınspor'dan alınan 'dür. Bu iki oyuncu da geldikten sonra ciddi katkılar yapmış hatta 'un efsane sayılabilecek futbolcuları arasında kendilerine yer bulmuştur. Dolayısıyla, 'Küme düşen takımdan mi yapılır?' düşüncesi yanlıştır. Ancak doğru isimleri bulmak önemli.

    1. 17.5.2018
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