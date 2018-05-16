Trabzonspor'da hedefler tutmadı!

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasının sonunda lider G.Saray'ın 20 puan gerisinde kalarak 52 puanla 5. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, geçen sezonun aynı dönemine göre 1 puan daha fazla toplasa da şampiyonluk hayal ettiği sezonda tarihi fark yedi.