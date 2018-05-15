Yusuf Yazıcı kasırgası
21 yaşındaki yıldız, 9 gol ve 5 asistle son yıllarda en çok katkı yapan orta saha oldu.
Yunus Emre SEL
GENÇLER GEMİNİN YELKENİDİR | MİNİ YORUM - TURGAY DEMİR
Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu gibi gençler Trabzonspor'u yeni ufuklara götürecek geminin yelkenleridir. Bu yelkenleri yırtmadan, örselemeden iyi bir rota çizmek çok önemli. Abartılı transferlere hiç gerek yok. Elde tutulacak olanlar dahil 6 sağlam yabancı yeter. Kalanını öz evlatlardan oluşturmak efsanenin geri dönüşü için ilk adımı atmak olur. Yusuf'u elde tutamazsa Trabzonspor için bu sinema da biter. Yusuf'u tut, yeni Yusuf'lar bul ve uzaklara yelken aç.
- 15.5.2018
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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