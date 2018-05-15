Yusuf Yazıcı kasırgası – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    kasırgası

    Yusuf Yazıcı kasırgası

    21 yaşındaki yıldız, 9 gol ve 5 asistle son yıllarda en çok katkı yapan orta saha oldu.

    Bu sezon rüzgarı esiyor... Ligde 32 maçta 2 bin 381 dakika sahada kalan 21 yaşındaki 10 numara, 9 gol atarken, 5 de asist yaptı. Takım oyununa katkısı ve duran topları kullanma yeteneğiyle de dikkat çeken Yusuf, kendisini geliştirmesinde takım arkadaşlarının katkısının oldukça fazla olduğunu söyledi. Yusuf, altyapıdan takıma dahil olduğu günden itibaren herkesin kendisine yardımcı olmak adına elinden geleni yaptığını belirterek, "Gerçekten bugüne kadar üzerimde emeği olan herkese ne kadar teşekkür etsem az. benim yuvam. Daha iyilerini yapmak zorundayım. Her seferinde daha fazla çalışmam gerektiğini biliyorum. Gelecek yıl çok daha iyi olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

    Yunus Emre SEL

    GENÇLER GEMİNİN YELKENİDİR | MİNİ YORUM - TURGAY DEMİR
    Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu gibi gençler Trabzonspor'u yeni ufuklara götürecek geminin yelkenleridir. Bu yelkenleri yırtmadan, örselemeden iyi bir rota çizmek çok önemli. Abartılı transferlere hiç gerek yok. Elde tutulacak olanlar dahil 6 sağlam yabancı yeter. Kalanını öz evlatlardan oluşturmak efsanenin geri dönüşü için ilk adımı atmak olur. Yusuf'u elde tutamazsa Trabzonspor için bu sinema da biter. Yusuf'u tut, yeni Yusuf'lar bul ve uzaklara yelken aç.
    1. 15.5.2018
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