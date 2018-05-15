Türkiye Kupası golcüsü Hugo Rodallega – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    golcüsü Hugo Rodallega

    Türkiye Kupası golcüsü Hugo Rodallega
    'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, 5 maçta 8 golle Ziraat 'nın en skorer isimlerinin başında geldi. ekibiyle gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Rodallega, gelecek sezon takımda olmayabilir. Rodallega'nın, bir süredir Deportivo Cali ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Cali, sezon sonu Trabzon ile görüşecek.
    1. 15.5.2018
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