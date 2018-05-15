Trabzonspor'dan Filistin paylaşımı – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'dan paylaşımı

    Trabzonspor'dan Filistin paylaşımı

    , üzerinden paylaşımı yaptı

    , üzerinden 'e destek amaçlı bir paylaşım yaptı.

    İşte o paylaşım:

    Trabzonspor: "Filistin halkının yanındayız!"

    1. 15.5.2018 11:28
    2. Güncelleme: 15.5.2018 11:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'dan Filistin paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN