Trabzon’da yeniden doğdum – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Trabzon’da yeniden doğdum

    Trabzon’da yeniden doğdum
    Tahincioğlu Süper Ligi takımlarından 'da forma giyen 30 yaşındaki Bora Hun Paçun, yaşadığı ağır sakatlık ve olumsuzluklar nedeniyle basketboldan kopma noktasındayken Trabzonspor'la yeniden doğduğunu söyledi. Paçun, "Trabzonspor ile devam etmek istiyorum" dedi.
    1. 15.5.2018
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