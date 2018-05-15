Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer: "Yerli bir hoca ile devam edeceğiz"

Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer, sezon sonu için şu ana kadar hiçbir teknik adamla temasta bulunmadıklarını açıkladı. Sümer, yabancı hocaların önünü keserek, "Kimse ile görüşmedik ama muhtemelen yeni sezondaki teknik direktörümüz yerli olacak" ifadesini kullandı.