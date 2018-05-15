Dame N’Doye’dan 10 gole katkı – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    N’Doye’dan 10 gole katkı

    Dame N’Doye’dan 10 gole katkı
    Bordo-mavili takımın 'u 3-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atıp, 1 de asist yapan forvet oyuncusu N'Doye, bu sezon ligde toplamda 5 gol ve 5 asistlik performans sergilerken, 10 gole doğrudan katkıda bulundu. Ligde 23 maçta forma giyen 33 yaşındaki Senegalli, ayrıca 27 lig maçında 5 gol atıp 5 asist yaptığı 2016-17 sezonundaki performansını da yakaladı. Söz konusu dönemde 2 bin 7 dakika süre alan N'Doye, bu yıl ise tamamlanan 33 haftalık bölümde bin 192 dakika sahada kaldı.
    1. 15.5.2018
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