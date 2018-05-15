Daha önceleri neredeydiniz? – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Daha önceleri neredeydiniz?

    Daha önceleri neredeydiniz?
    Yerel gazeteler, maçı sonrası "Daha önce neredeydiniz?" yorumunu yaptı. Günebakış: "Teselli 3 puan, deplasmanında güldü." Sonnokta: "Daha önce neredeydiniz?" Taka: "Fırtına Bursa'da stres attı." Karadeniz: " Timsah'ı avladı." Kuzey Ekspres: "Bursa keyfi."


    1. 15.5.2018
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