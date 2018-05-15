Abdülkadir Ömür: "Futbol bizim için aşktır" – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Abdülkadir Ömür: " bizim için aşktır"

    Abdülkadir Ömür: "Futbol bizim için aşktır"
    Fırtına'nın altyapısından 16 yaşında A Takım'a yükselen ve performansı ile göz dolduran Abdülkadir Ömür, Nike'ın "Çık Oyna" kampanyası için hayatı ve çocukluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Abdülkadir, "'da her çocuk futbolla doğar. Futbol bir aşktır" dedi.
    1. 15.5.2018
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