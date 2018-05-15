7 yılın en skoreri – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    7 yılın en skoreri

    7 yılın en skoreri

    Bu sezon 38 resmi maçta rakip fileleri 76 kez sarsan, ligde de 60 gole ulaşan bordo-mavili takım son zamanların en skorer dönemini yaşıyor.

    ekibi bu sezon gol yollarında coştu. Bordo-mavililer, 50. yılda hedeflerini gerçekleştirememesine karşın, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 38 resmi maçta rakip fileleri 76 kez havalandırmayı başardı. , ligde 33 hafta sonunda 60 gol atarken Türkiye Kupası'nda da 5 maçta 16 gol kaydetti. Fırtına, bitime 1 hafta kala son 7 sezonda en golcü performanslarından birini sergiledi.

    BURAK İKİNCİ SIRADA
    2011-2012 sezonu sonunda da 60 gol kaydeden bordo-mavililer, 2012-2013 sezonunda 39, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 58, 2015-2016'da 40, 2016-2017 sezonu sonunda 39 gol kaydetmişti. Fırtına bu sezon en skorer ismi Burak Yılmaz oldu. Ligde son 2 hafta kala sakatlığı nedeniyle sezonu kapayan 32 yaşındaki forvet 23 gol kaydetti. 28 gollü Galatasaray'ın golcüsü 'in ardından ikinci sırada.

    YABANCILARA FARK ATTILAR
    Ligde 60 gol atan Trabzonspor'un 41 golünü yerli futbolcular kaydetti. Burak Yılmaz 23 kez fileleri sarsarak zirvede yer alıyor. 2'nci sırada ise Yusuf Yazıcı var. Genç oyuncu, 'de çıktığı 29 karşılaşmada 9 kez ağları sarstı. Olcay 4, Abdülkadir 3 gol buldu. Yabancılardan N'Doye'un 5, Rodallega'nın 4, Kucka ile Novak'ın 3'er, Onazi'nin 2 ve Bero'nun 1 golü bulunuyor.

    BİR BURSA KLASİĞİ!
    ekibi, pazar günü oynadığı maçta 'u deplasmanında 3-1 mağlup etmişti. Bu sonuç ilginç bir istatistiğin de devamı oldu. Fırtına, Timsah ile dış sahada oynadığı son 22 maçın tamamında gol attı.
    1. 15.5.2018
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