7 yılın en skoreri
Bu sezon 38 resmi maçta rakip fileleri 76 kez sarsan, ligde de 60 gole ulaşan bordo-mavili takım son zamanların en skorer dönemini yaşıyor.
BURAK İKİNCİ SIRADA
2011-2012 sezonu sonunda da 60 gol kaydeden bordo-mavililer, 2012-2013 sezonunda 39, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 58, 2015-2016'da 40, 2016-2017 sezonu sonunda 39 gol kaydetmişti. Fırtına bu sezon en skorer ismi Burak Yılmaz oldu. Ligde son 2 hafta kala sakatlığı nedeniyle sezonu kapayan 32 yaşındaki forvet 23 gol kaydetti. 28 gollü Galatasaray'ın golcüsü Gomis'in ardından ikinci sırada.
YABANCILARA FARK ATTILAR
Ligde 60 gol atan Trabzonspor'un 41 golünü yerli futbolcular kaydetti. Burak Yılmaz 23 kez fileleri sarsarak zirvede yer alıyor. 2'nci sırada ise Yusuf Yazıcı var. Genç oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 29 karşılaşmada 9 kez ağları sarstı. Olcay 4, Abdülkadir 3 gol buldu. Yabancılardan N'Doye'un 5, Rodallega'nın 4, Kucka ile Novak'ın 3'er, Onazi'nin 2 ve Bero'nun 1 golü bulunuyor.
BİR BURSA KLASİĞİ!
Karadeniz ekibi, pazar günü oynadığı maçta Bursaspor'u deplasmanında 3-1 mağlup etmişti. Bu sonuç ilginç bir istatistiğin de devamı oldu. Fırtına, Timsah ile dış sahada oynadığı son 22 maçın tamamında gol attı.
- 15.5.2018
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
7 yılın en skoreri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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