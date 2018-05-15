3 isme teşekkür – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    3 isme teşekkür

    3 isme teşekkür
    Yönetim 3 iş adamına teşekkür etti. Resmi siteden, " ile oynadığımız maçta deplasman masraflarımızı karşılayan Trabzonlu iş adamları Orhan Aygün, Bekir Akyıldız ve Mehmet Kurt'a teşekkür ederiz" denildi.
    1. 15.5.2018
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