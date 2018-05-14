Trabzonspor'da Olcay Şahan haftaya yok – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    'da haftaya yok

    Trabzonspor'da Olcay Şahan haftaya yok
    ekibinin dün Bursapor maçında 3. golünü atan , bu sezon 4 kez fileleri sarstı ve 6 da asist yaparak 10 gole katkı yaptı. Dün 31. dakikada sarı kart gören 30 yaşındaki sol kanat ligin son haftasındaki maçı öncesi cezalı duruma düştü. Olcay son hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek.
    1. 14.5.2018
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