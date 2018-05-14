Trabzonspor'da 20 futbolcunun 11’i altyapıdan geldi – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    'da 20 futbolcunun 11’i altyapıdan geldi

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da 20 futbolcunun 11’i altyapıdan geldi
    'un 20 kişilik kadrosunda kendi altyapısından yetişen tam 11 futbolcu yer aldı. Uğurcan, Mustafa, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı maça 11'de başlarken; Arda, Ayberk, Batuhan, Hüseyin, Cafer, Abdurrahim ve Sami Can ise yedek oturdu. Geçtiğimiz hafta içerisinde A takım kadrosuna dahil edilen Cafer ile Ayberk ilk kez A takım kadrosunda kendilerine yer buldu.
    1. 14.5.2018
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