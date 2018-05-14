Trabzonspor'a Hırvat defans – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'a Hırvat defans

    Trabzonspor'a Hırvat defans

    Yeni sezonda genç ve dinamik bir kadro kurma planları yapan 'da yeni yönetim potansiyeli yüksek oyuncuları bularak takıma katmak istiyor.

    Bordo mavili ekip Hırvat takımı Osijek'in formasını giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Mateo Barac'ı gündemine aldı. Barac'ı isteyen bir diğer kulüp ise 'nın dev ekibi Ajax.

    Osijek formasıyla Hırvatistan Ligi'nde 25 mücadeleye çıkan Barac, tüm maçlarda 11'de görev aldı ve 2 bin 206 dakika görev yaptı. Hırvatistan formasını da bir kez giyen Barac, 1.90 boyunda ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

    Sezona ön eleme maçlarıyla başlayan Osijek, 1'inci ön eleme turunda Andora ekibi UE S.Coloma'yı, 2'nci ön eleme turunda 'nin Luzern ekibini, 3'üncü ön eleme turunda da Hollanda'nın dev takımlarından PSV Eindhoven'ı eleyen Osijek, Play-off turunda ise 'nın takımına elenerek gruplara kalma şansını kaçırdı. Avrupa Ligi'nde 7 mücadelede görev yapan Barac, 599 dakika sahada kaldı.

    1. 14.5.2018 17:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'a Hırvat defans haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN