Trabzonspor'a Hırvat defans
Yeni sezonda genç ve dinamik bir kadro kurma planları yapan Trabzonspor'da yeni yönetim potansiyeli yüksek oyuncuları bularak takıma katmak istiyor.
Bordo mavili ekip Hırvat takımı Osijek'in formasını giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Mateo Barac'ı gündemine aldı. Barac'ı isteyen bir diğer kulüp ise Hollanda'nın dev ekibi Ajax.
Osijek formasıyla Hırvatistan Ligi'nde 25 mücadeleye çıkan Barac, tüm maçlarda 11'de görev aldı ve 2 bin 206 dakika görev yaptı. Hırvatistan Milli Takımı formasını da bir kez giyen Barac, 1.90 boyunda ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.
Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarıyla başlayan Osijek, 1'inci ön eleme turunda Andora ekibi UE S.Coloma'yı, 2'nci ön eleme turunda İsviçre'nin Luzern ekibini, 3'üncü ön eleme turunda da Hollanda'nın dev takımlarından PSV Eindhoven'ı eleyen Osijek, Play-off turunda ise Avusturya'nın Austria Wien takımına elenerek gruplara kalma şansını kaçırdı. Avrupa Ligi'nde 7 mücadelede görev yapan Barac, 599 dakika sahada kaldı.
- 14.5.2018 17:30
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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