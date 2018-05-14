Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Mükemmel" – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Trabzonspor Teknik Direktörü : "Mükemmel"

    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Mükemmel"

    , oyundan da skordan da memnun kaldı. Bordo-mavili teknik adam, oyuncularını performansları için kutladı, “Özellikle ilk yarı mükemmel oynadık. ’da bu sonucu almak kolay değildi” dedi.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bursaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Ligin sonu olmasına rağmen herkes her şeyini ortaya koydu. Mükemmel bir galibiyet aldık" dedi. Oyuncularını kutlayan bordo-mavili çalıştırıcı, "İddiamızı devam ettirmek için bugün kazanmamız gerekiyordu. Mücadeleye çok iyi başladık. İlk yarı çok iyi oynadık" ifadesini kullandı. "Biz son haftalarda Türkiye'de bütün takımların içinde en çok pozisyona giren takımlardanız. Farklı kazanacağımız maçları kaybetmiştik. İlk yarı oynadığımız oyun mükemmeldi. Ligin sonu olmasına rağmen herkes her şeyini oryaya koydu. Çok güzel bir galibiyet aldık. Bu 'da, bu taraftarın önünde kolay değildi" diyen Çalımbay, hücum oyuncularından yoksun olmaları nedeniyle değişiklik konusunda kısır kaldıklarını da sözlerine ekleyip şöyle devam etti: "Her şeye rağmen kazanmamız gereken bir maçtı ve istediğimizi de aldık."
    1. 14.5.2018
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