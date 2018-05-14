Trabzonspor taraftarından Bursaspor maçına yoğun ilgi – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Trabzonspor taraftarından maçına yoğun ilgi

    Trabzonspor taraftarından Bursaspor maçına yoğun ilgi
    Trabzonsporlu taraftarlar, ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavililer, kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldururken, Bursasporlu taraftarlarda tribünlerin önemli bir bölümünü doldurdu. Maçı toplam 21 bin taraftar izledi.
    1. 14.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor taraftarından Bursaspor maçına yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN