Rıza Çalımbay’dan Bero sürprizi; Sosa yedek – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    ’dan Bero sürprizi; Sosa yedek

    Rıza Çalımbay’dan Bero sürprizi; Sosa yedek
    Teknik direktör , sakatlıkları bulunan Burak, Onur, Uğur, Rodallega, Kamil, Castillo ile kart cezalıları Okay, Kucka ve Hubocan'ın yokluğunda beklenene yakın kadroyu sahaya sürdü. Ancak tecrübeli hoca büyük bir sürprize imza atarak Sosa'yı kulübede oturttu ve Bero'yu ilk 11'de görevlendirdi. Geçtiğimiz hafta kadroda olmayan Mustafa ile Durica stoperde birlikte görev verdi.
    1. 14.5.2018
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