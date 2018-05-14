Bir Harun Tekin klasiği! – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Bir klasiği!

    Bir Harun Tekin klasiği!
    Geçen sezon 'in en çok penaltı kurtaran kalecisi olan Bursalı file bekçisi dün de N'Doye'a gol izni vermedi. Tecrübeli eldiven, bordo-mavili oyuncunun penaltısını kurtararak bu sezon 2. kez penaltıda kalesini gole kapadı.
    1. 14.5.2018
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