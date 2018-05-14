Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz" – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Başkan : "Yeniden öze döneceğiz"

    Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"

    Başkan Ağaoğlu: Kendi oyuncularımızla başarılı olduktan sonra takımları kaliteli hoca ve futbolcu getirdi. 8 yabancı ile sahaya çıkmak bize hiç yakışmıyor

    Başkan ve yöneciler, Trabzonsporlular Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Ağaoğlu, Trabzonspor'un Türkiye'ye futbol dersi vermiş bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Kendi öz kaynağından yetiştirdiği futbolcularla arka arkaya şampiyonluklar yaşadığı zaman kulüpleri kendilerine çekidüzen verdi. Kaliteli futbolcuların, kaliteli antrenörlerin İstanbul takımlarına gelişi hemen bu sürecin akabinde, bizim şampiyonluklarımızdan sonradır. Ama maalesef sonradan biz de kalktık onların dümen suyuna girdik" dedi. Öze dönüş yapacaklarını vurgulayan başkan, şöyle devam etti: "Trabzonspor 8, bilmem hangi takım 11 yabancıyla sahaya çıkıyor. Ayrıca en yaşlı futbolculara sahip ikinci ülkeyiz. Bu, Türk futboluna yakışmıyor. Biz eskiden olduğu gibi tamamen öz kaynaklarımıza döneceğiz. Başarı böyle gelecek."
    1. 14.5.2018
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