Anneler unutulmadı – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Anneler unutulmadı

    Anneler unutulmadı
    , Anneler Günü'nü hazırladığı özel bir video ile kutladı. Bordo-mavili kulüp, oyuncularının formalarının arkasına annelerinin isimlerini yazdırdı. Futbolcular klipte sırtlarını dönüp, "Her zaman arkamda olan canım annem. Anneler günün kutlu olsun" şeklinde pankart taşıdı.
    1. 14.5.2018
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