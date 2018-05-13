Trabzonsporlu oyuncular hedefi belirledi
Futbolcular hiç değilse son iki karşılaşmayı kazanarak, sezonu iyi bitirmeyi hedefliyor.
Futbolcular hiç değilse son iki karşılaşmayı kazanarak, sezonu iyi bitirmeyi hedefliyor. Kaptan Onur Recep Kıvrak önderliğinde yapılan toplantıda, Bursaspor ve Kardemir Karabükspor ile oynanacak karşılaşmalarda 6 puan alınması ve ligin 5. bitirilmesi konusunda söz birliği yapıldı.
BATUHAN OYNAYABİLİR
Avrupa kupalarına katılma iddiası ortadan kalan Trabzonspor'da Rıza Çalımbay'ın kalan iki haftada genç oyunculara da forma vermesi bekleniyor. Orta sahada Batuhan Artarslan formaya en yakın isim. İdman performansı ile göz dolduran 23 yaşındaki ön liberonun oynayabileceği belirtildi.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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