Trabzonsporlu oyuncular hedefi belirledi

Futbolcular hiç değilse son iki karşılaşmayı kazanarak, sezonu iyi bitirmeyi hedefliyor. Kaptan Onur Recep Kıvrak önderliğinde yapılan toplantıda, Bursaspor ve Kardemir Karabükspor ile oynanacak karşılaşmalarda 6 puan alınması ve ligin 5. bitirilmesi konusunda söz birliği yapıldı.



BATUHAN OYNAYABİLİR

Avrupa kupalarına katılma iddiası ortadan kalan Trabzonspor'da Rıza Çalımbay'ın kalan iki haftada genç oyunculara da forma vermesi bekleniyor. Orta sahada Batuhan Artarslan formaya en yakın isim. İdman performansı ile göz dolduran 23 yaşındaki ön liberonun oynayabileceği belirtildi.