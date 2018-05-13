Trabzonsporlu oyuncular hedefi belirledi – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Trabzonsporlu oyuncular hedefi belirledi

    Trabzonsporlu oyuncular hedefi belirledi

    Futbolcular hiç değilse son iki karşılaşmayı kazanarak, sezonu iyi bitirmeyi hedefliyor.

    Futbolcular hiç değilse son iki karşılaşmayı kazanarak, sezonu iyi bitirmeyi hedefliyor. Kaptan önderliğinde yapılan toplantıda, ve ile oynanacak karşılaşmalarda 6 puan alınması ve ligin 5. bitirilmesi konusunda söz birliği yapıldı.

    BATUHAN OYNAYABİLİR
    Avrupa kupalarına katılma iddiası ortadan kalan 'da 'ın kalan iki haftada genç oyunculara da forma vermesi bekleniyor. Orta sahada Batuhan Artarslan formaya en yakın isim. İdman performansı ile göz dolduran 23 yaşındaki ön liberonun oynayabileceği belirtildi.

    1. 13.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonsporlu oyuncular hedefi belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN