Trabzonsporlu genç Ayberk Kardaş kimdir? – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Trabzonsporlu genç kimdir?

    Trabzonsporlu genç Ayberk Kardaş kimdir?

    'un genç oyuncusu , Bursaspor maçı öncesi yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

    , ligin 33. haftasında Bursaspor ile Bursa'da kozlarını paylaşıyor.

    Bordo-mavililerde ilk defa kadroya giren stoper oyuncusu , maç öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda "Öncelikle hedefimiz bu.. Geçen sezonun devre arasında gelmiştim. Yavaş yavaş hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. İlk defa kadroya girdim. Heyecan var tabiki... Sakat ve cezalımız çok fazla. İnşallah bende bugün şans bulabileceğim. Sezonun son 2 haftası kaldı. Biz yine aynı disiplinle oynamaya devam edeceğiz. İyi puanlar toplayıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

    Trabzonspor'da 6 sakat, 3'de cezalı oyuncunun olması sonrasında yedek kadro genç oyunculardan oluştu.

    Bordo-Mavililerin kadrosuna Yusuf ve Abdulkadir ve Batuhan'ı saymazsak, Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından toplamda 6 genç isiam kadroya dahil edildi. Bordo-Mavililerde daha önce Arda, Hüseyin, Abdurrahim ve Sami Can kadroda yer alırken bunlara Cafer ve Ayberk'de dahil oldu. Her ikiside 19 yaşında olan genç oyunculardan Cafer Tosun, orta saha ön libero mevkiinde görev alırken Ayberk Kardaş ise stoper mevkiinde görev alıyor.



    Ayberk Kardaş kimdir?
    Ayberk Kardaş, 20 Ağustos 1998'de İstanbul'da doğdu. Stoper olarak görev yapan Ayberk Kardaş, 1,95 m uzunluğunda...

    1. 13.5.2018 17:18
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