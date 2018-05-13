Trabzonsporlu genç Ayberk Kardaş kimdir?
Trabzonspor'un genç oyuncusu Ayberk Kardaş, Bursaspor maçı öncesi yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Trabzonspor, ligin 33. haftasında Bursaspor ile Bursa'da kozlarını paylaşıyor.
Bordo-mavililerde ilk defa kadroya giren stoper oyuncusu Ayberk Kardaş, maç öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda "Öncelikle hedefimiz bu.. Geçen sezonun devre arasında gelmiştim. Yavaş yavaş hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. İlk defa kadroya girdim. Heyecan var tabiki... Sakat ve cezalımız çok fazla. İnşallah bende bugün şans bulabileceğim. Sezonun son 2 haftası kaldı. Biz yine aynı disiplinle oynamaya devam edeceğiz. İyi puanlar toplayıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.
Trabzonspor'da 6 sakat, 3'de cezalı oyuncunun olması sonrasında yedek kadro genç oyunculardan oluştu.
Bordo-Mavililerin kadrosuna Yusuf ve Abdulkadir ve Batuhan'ı saymazsak, Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından toplamda 6 genç isiam kadroya dahil edildi. Bordo-Mavililerde daha önce Arda, Hüseyin, Abdurrahim ve Sami Can kadroda yer alırken bunlara Cafer ve Ayberk'de dahil oldu. Her ikiside 19 yaşında olan genç oyunculardan Cafer Tosun, orta saha ön libero mevkiinde görev alırken Ayberk Kardaş ise stoper mevkiinde görev alıyor.
Ayberk Kardaş kimdir?
Ayberk Kardaş, 20 Ağustos 1998'de İstanbul'da doğdu. Stoper olarak görev yapan Ayberk Kardaş, 1,95 m uzunluğunda...
- 13.5.2018 17:18
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
Trabzonsporlu genç Ayberk Kardaş kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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