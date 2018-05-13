Trabzonspor kazanırsa puanlar eşitlenecek
Karadeniz ekibi, Bursaspor’u mağlup ederse dış sahada topladığı puan 26’ya yükselecek ve evinde kazandığı puanı yakalamış olacak. Fırtına bu sezon 9 yenilginin 6’sını içerde aldı
Bordo-mavili takım bu sezon evinde oynadığı maçlarda büyük bir sıkıntı yaşadı. Karadeniz ekibi, tarihi skorlar aldığı sahasında beklenmedik yenilgilerle karşı karşıya kaldı. Sezonun ilk yarısında 3-0 önde götürdüğü Aytemiz Alanyaspor maçını 4-3 kaybetti. Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor, Kasımpaşa'ya da 5-2 kaybetti. Evinde 26 puan toplayarak arzuladığı puan hedefini tutturamadı. Bordo-mavililer bu sezon aldığı 9 yenilginin 6'sını evinde aldı, 22 puanı rakiplerine kaptırdı. Fırtına bu sezon iç sahaya oranla dışarıda daha rahat bir görüntü sergiledi. Bordo-mavililer, dış sahada son 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahadaki 16 maçta 23 puan topladı. Trabzonspor, bugün deplasmanda oynayacağı Bursa maçından galibiyetle ayrılması halinde dış sahada 26 puan toplamış olacak ve iç saha ile aynı puana ulaşacak.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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