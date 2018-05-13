Trabzonspor camiası İstanbul'da bir araya geldi!

Trabzonspor yönetimi, geçtiğimiz günlerde camianın önemli isimleri ile Trabzon'da gerçekleştirdiği buluşmanın benzerini dün İstanbul'da yaptı. Trabzon dışındaki eski başkanlar, yönetici ve futbolcularla birlikte Ümraniye'de kahvaltıda bir araya gelindi. Fevzi Hoca Restoran'daki buluşmada, Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor güçlüdür. Ülkenin neredeyse yarısını yöneten bu coğrafyanın insanları bugün kulübümüzü içerisinde bulunduğu sıkıntıdan hep birlikte çıkarabilecek güçtedir, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Ağaoğlu şöyle devam etti: "Sadece sıkıntıdan çıkmak değil, sportif başarı da nihai hedefimizdir. Bu kulübe, bu takıma gönül veren 10 milyon Trabzonspor sevdalısı sayesinde ayağının bir yere takılması mümkün değil. Bunu birlikte aşacağımızdan endişe etmiyoruz. Ben kulübün hizmetçisiyim. Trabzonspor büyük kulüptür, borcu da büyük. Bir milyar lira! Kimse; 'bunlar plansız, programsız geldiler' demesin. Öyle bir durum söz konusu değil."



BAŞARI İRDELENMELİ

Ağaoğlu, "Kulübün açığı her sene itibariyle bu düzende giderse 220 milyon TL. Bu aşağı yukarı günde 700 bin lira demektir. O 220 nasıl kapanacak! İşte yanlış politikalar nedeniyle kulüp batma noktasına geliyor ama size bu yanlışları yaptıranları arkanıza dönüp baktığınızda göremiyorsunuz. Bu kulüp bu borcu öder... Bu yönetim de bu borcu öder. Başkan olarak şunu çok açık ve net söylüyorum; bu borç ödenebilir bir borç, dengelenebilir bir borç ve sürdürülebilir" ifadesini kullandı. Başkan, "Geçmişte biz ne ile başarılı olduk, nasıl başarılı olduk... O başarının çok iyi irdelenip, topluma onun anlatılması lazım. Benim çok güvendiğim bir yönetim kurulum var. Şimdi bir avantajı yakaladık ve bölünmedik. Yönetimin gücü bölünmedi" dedi.

ÖZKAN SÜMER: YENİDEN KENDİMİZ OLMALIYIZ

Buluşmada söz alan Futbol Genel Koordinatör Özkan Sümer şöyle konuştu: "Bugün Trabzonspor'un çok ciddi ihtiyaçları var. Ve bu ihtiyaçlar sadece ekonomik değil. Bilgi olarak, ilişki olarak, birikim olarak böyle bir ihtiyacı karşılamak yönünde bu potansiyelin etkin kullanılmasına Trabzonspor'un müthiş ihtiyacı var. Trabzonspor tekrar bir irtifa kazanacak ise yeniden kendi olmaya muhtaçtır. Kulüp kendi olmaktan uzaklaştı. Bir başkalaşım içerisinde. Kendinden uzak bir Trabzonspor'un kendini var etmesi nasıl mümkün olabilir? Bu yönüyle düşündüğümüz zaman her birimizin Trabzonspor'un bu sapma, bu kaçma veya çözülmelerde engelleyici olması, uyarıcı olması, hatta düzeltici olması gibi bir sorumluluğa ihtiyaç var. Birbirimizden kopmuştuk. Yeniden birleşmeye ihtiyacımız var."



GÜZEL ŞEYLER

Divan Başkanı Ali Sürmen, yönetimin tecrübeli olduğunu belirtti. Sürmen, "Bu dönem oldukça tecrübeli bir yönetim var. Durun bir bakalım nasıl yönetiliyor deme hakları da yok. Üç yıldır daha önceki yönetimleri tüzük konusunda ikna edemedim ama bu yönetimin ilk icraatı gelir gelmez Tüzük Tadilatı Komisyonu'nu kurmak oldu. Bu çok güzel bir şey ve bizden istedikleri özellikle bir şey vardı. Biliyorsunuz dernek denetimi yapabiliyor. Şirket harcamaları, dernek tarafından denetlenemiyor. O yüzden şirket yöneticileri harcamalarının da kontrol altına alınacağı hükümler isteniyor. Bunlar güzel şeyler. Trabzonsporumuzun yolu açık olsun" diye konuştu.