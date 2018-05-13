Trabzonspor: 42 - Bursaspor: 12
Bordo-mavililer ile Bursaspor, bugün yapacakları maçla 84. kez karşı karşıya gelecek.
BURSA'DA 16 KEZ BERABERLİK
İki takım arasında Bursaspor'un ev sahipliğinde yapılan 41 karşılaşmanın 16'sı berabere bitti, bordo-mavililer 15, yeşilbeyazlılar 10 kez galip geldi. En farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Karadeniz ekibi, Bursaspor'u 1988- 1989'da 6-0, 2001-2002'de de 5-0 mağlup etmeyi başardı.
- 13.5.2018
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Volkan Demirel soyunma odasını inletti: Burası Fenerbahçe
Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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