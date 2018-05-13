Trabzonspor: 42 - Bursaspor: 12 – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    : 42 - : 12

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>: 42 - <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>: 12

    Bordo-mavililer ile , bugün yapacakları maçla 84. kez karşı karşıya gelecek.

    Bordo-mavililer ile , bugün yapacakları maçla 84. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 83 lig maçında, Karadeniz ekibinin galibiyetlerde 42-12 üstünlüğü bulunuyor. 29 karşılaşma berabere bitti. Fırtına, bu periyotta 124 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.

    BURSA'DA 16 KEZ BERABERLİK
    İki takım arasında 'un ev sahipliğinde yapılan 41 karşılaşmanın 16'sı berabere bitti, bordo-mavililer 15, yeşilbeyazlılar 10 kez galip geldi. En farklı galibiyetleri de aldı. Karadeniz ekibi, Bursaspor'u 1988- 1989'da 6-0, 2001-2002'de de 5-0 mağlup etmeyi başardı.
    1. 13.5.2018
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