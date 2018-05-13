Savunma bakanı Durica – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Savunma bakanı

    Savunma bakanı <a href="/index/durica?id=56a482bc-3b96-4740-b125-39768abdcd99" class="" rel="tag">Durica</a>

    Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuşmaya hazırlanan , takımın sahadaki ağabeyi olacak.

    Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuşmaya hazırlanan , takımın sahadaki ağabeyi olacak. 36 yaşındaki stoperin savunmayı yönlendirmesini isteyen , kanat oyuncularından da forvette N'Doye'u desteklemelerini istedi.

    1. 13.5.2018
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