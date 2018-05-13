Savunma bakanı Durica
Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuşmaya hazırlanan Durica, takımın sahadaki ağabeyi olacak.
Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuşmaya hazırlanan Durica, takımın sahadaki ağabeyi olacak. 36 yaşındaki stoperin savunmayı yönlendirmesini isteyen Rıza Çalımbay, kanat oyuncularından da forvette N'Doye'u desteklemelerini istedi.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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