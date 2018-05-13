Bursaspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    Bursaspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    Süper Lig'in 33. haftasında , deplasmanına çıkacak. Türk futbolunun iki köklü takımı bu sezon beklentilerin bir hayli uzağın bir görüntü çizdi. Her iki takımda prestij için sahada olacak. Peki Bursaspor-, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detayları ve canlı anlatımı fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    'in 33. haftasında , deplasmanına çıkacak. Teleset Mobilya Akhisarspor'un 'nı kazanmasıyla Avrupa yolu kapanan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında ligde 5. sıradaki yerini korumanın mücadelesini verecek. Peki Bursaspor-, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm ayrıntılar ve canlı anlatımı Türkiye'nin bir numaralı spor sitesi olan fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    BURSASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Ligin 33. haftasındaki mücadele 13 Mayıs Pazar saat 16.'da başlayacak. 'nun düdük çalacağı karşılaşmayı BeIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

    Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kalan yeşil-beyazlı ekip, geride kalan 32 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 39 puan topladı. Ligin 33. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, kaptan Batalla'nın Bursa'daki son maçını oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

    LİGDE 84. RANDEVU
    İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 84. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 83 karşılaşmada Trabzonspor 42 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, Bursaspor ise 12 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 'nın tek golüyle 1-0 kazanmıştı.

    BURSASPOR'DA EKSİK ÇOK
    Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatan Badu ve Barış Yardımcı'nın yanı sıra sakatlığı devam eden Jires Kembo ile kart cezalısı Titi, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

    TRABZON'DA 9 EKSİK VAR
    Trabzonspor'da Bursaspor maçı öncesi 9 eksik bulunuyor.

    Kart cezalısı Kucka, Hubocan ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra sakatlıkları süren , Kamil , Castillo, Uğur Demirok, ve Rodallega bu maçta forma giyemeyecek.

    Teknik direktör , Bursaspor karşısında kadroda zorunlu değişiklikler yapacak.

    BURSASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

    ?BURSASPOR: Harun, Shehu, Ertuğrul, Ekong, Aziz, Agu, Bostock, Yusuf, Batalla, Furkan, Sow

    TRABZONSPOR: Uğurcan- Pereira, Mustafa, Durica, Novak- Onazi, Batuhan- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- N'Doye

    1. 12.5.2018 11:28
    2. Güncelleme: 13.5.2018 10:23
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