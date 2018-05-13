Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Bursaspor deplasmanına çıkacak. Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Avrupa yolu kapanan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında ligde 5. sıradaki yerini korumanın mücadelesini verecek. Peki Bursaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm ayrıntılar ve canlı anlatımı Türkiye'nin bir numaralı spor sitesi olan fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...



BURSASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ligin 33. haftasındaki mücadele 13 Mayıs Pazar saat 16.'da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşmayı BeIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kalan yeşil-beyazlı ekip, geride kalan 32 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 39 puan topladı. Ligin 33. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, kaptan Batalla'nın Bursa'daki son maçını oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



LİGDE 84. RANDEVU

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 84. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 83 karşılaşmada Trabzonspor 42 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, Bursaspor ise 12 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, Yusuf Yazıcı'nın tek golüyle 1-0 kazanmıştı.



BURSASPOR'DA EKSİK ÇOK

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatan Badu ve Barış Yardımcı'nın yanı sıra sakatlığı devam eden Jires Kembo ile kart cezalısı Titi, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.



TRABZON'DA 9 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Bursaspor maçı öncesi 9 eksik bulunuyor.

Kart cezalısı Kucka, Hubocan ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra sakatlıkları süren Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Castillo, Uğur Demirok, Burak Yılmaz ve Rodallega bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Bursaspor karşısında kadroda zorunlu değişiklikler yapacak.



BURSASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ



?BURSASPOR: Harun, Shehu, Ertuğrul, Ekong, Aziz, Agu, Bostock, Yusuf, Batalla, Furkan, Sow

TRABZONSPOR: Uğurcan- Pereira, Mustafa, Durica, Novak- Onazi, Batuhan- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- N'Doye