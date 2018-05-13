Maç özeti | Bursaspor - Trabzonspor
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    1-3 | Maç özeti

    Bursaspor 1-3 Trabzonspor | Maç özeti

    Süper Lig'in 33. haftasında Avrupa şansını yitiren , deplasmanına konuk oldu. Trabzonspor'un erken bulduğu gollerle başlayan maçta Bordo-Mavililer, Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Bursaspor'da son maçına çıkan Batalla'ya ise tribünlerde sevgi gösterisi yapıldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında , deplasmanına çıktı. Önemli isimlerden yoksun olarak Bursa'ya gelen Trabzonspor, yeşil-beyazlıları 3-1 yendi. Trabzon'da Ndoye son dakikalarda penaltı atışından yararlanamadı.

    Bursaspor'da son maçına çıkan Batalla için maç öncesinde veda töreni düzenlendi.


    Maçtan dakikalar (İlk yarı)

    7. dakikada Pereira'nın pasıyla defansın arkasına sarkan N'Doye düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

    10. dakikada Olcay'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf'un şutu direkten döndü.

    17. dakikada Olcay'ın ceza sahasından çektiği şut direğe çarparak oyun alanına geri geldi.

    20. dakikada N'Doye'nin pasıyla kaleci Harun'dan sıyrılan Yusuf, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-2

    24. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aziz'in plase vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

    40. dakikada Abdulkadir'in pasıyla ceza sahası içerisine giren Olcay, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

    43. dakikada Yusuf'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Sow kafayla topu filelere yolladı. 1-3

    Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

    67. dakikada Olcay'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan N'Doye'nin şutu üstten auta çıktı.

    89. dakikada Faty'nin D'Ndoye'yi düşürmesiyle bordo-mavili ekip penaltı kazandı.

    90. dakikada N'Doye'nin kullandığı penaltı vuruşunu Harun kurtardı.

    90+1. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Batalla'nın şutunu Uğurcan kurtardı.

    MAÇIN 11'LERİ ŞU ŞEKİLDE

    Bursaspor: Harun, Emre Taşdemir, Ertuğrul, Ekong, Aziz Behich, Onur Atasayar, Shehu, Furkan, Yusuf, Batalla, Sow

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Mustafa Akbaş, Durica, Novak, Onazi, Matus Bero, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, N'Doye
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    1. 12.5.2018 11:28
    2. Güncelleme: 13.5.2018 18:15
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