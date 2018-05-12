Yolculuk bugün – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Yolculuk bugün

    Yolculuk bugün
    FIRTINA, 'de ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maç için bugün 'ya gidecek. Bordo-mavililer sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 13.45'te tarifeli uçak ile Bursa'ya hareket edecek.
    1. 12.5.2018
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