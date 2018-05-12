Trabzonlular şampiyon yaptı
Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan TM Akhisarspor’un Fenerbahçe’yi 3-2 yendiği finalde 4 eski Trabzonsporlu oyuncu ilk 11’de forma giydi
Gol kralı Rodallega
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda gol krallığını 8 golle Trabzonsporlu Hugo Rodallega kazandı. TM Akhisarspor'un zaferiyle sonuçlanan 56. kupaya son 16 Turu'nda veda eden bordo- mavili takımın Kolombiyalı forvet oyuncusu oynadığı 5 maçta 8 gol kaydetti. Kupada toplamda 423 dakika forma giyen Rodallega ayrıca 1 de asist gerçekleştirdi.
Ağaoğlu kutladı
BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor'a kutlama mesajı gönderdi. Ağaoğlu, "2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmanızdan ötürü yönetim kurulunuz, teknik heyet ve futbolcu kadronuzu kutlar, gelecek yıl ülkemizi temsil edeceğiniz UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar dilerim" dedi.
KADİR 80'DE GİRDİ, HENRİQUE&OLCAN DA KULÜBEDEYDİ
AKHİSARSPOR'DA yedek soyunan Trabzonspor patentli Kadir Keleş de 80. dakikada oyuna dahil oldu. Paulo Henrique ve Olcan Adın ise maçı kulübede tamamladılar.
Kıymetleri bilinmedi
Trabzonspor alt yapısında yetişen Mustafa Yumlu, Ocak 2017'de takasla Akhisar'a verilmişti. 30 yaşındaki stoper bu sezon müthiş performansı ile parmak ısırtıyor. Kaleci Fatih de Trabzon'un kıymetini bilemediği isimlerden.?
- 12.5.2018
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
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