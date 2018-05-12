Trabzonlular şampiyon yaptı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Trabzonlular şampiyon yaptı

    Trabzonlular şampiyon yaptı

    ’nı kazanan TM Akhisarspor’un ’yi 3-2 yendiği finalde 4 eski Trabzonsporlu oyuncu ilk 11’de forma giydi

    TÜRKİYE Kupası'nı kazanan Akhisarspor'un şampiyonluğunda eski Trabzonsporlu oyuncular büyük rol oynadı. Ege ekibinin 'daki finalde sahaya çıkan ilk 11'inde daha önce bordo-mavili takımda oynayan 4 futbolcu görev yaparken, yedek kulübesinde de 3 eski Trabzonsporlu isim yer aldı. 90 dakika oynayan eski Trabzonlu ve Caner Osmanpaşa, 3-2'lik zaferinde defansın kilit isimleri olurken, kaleci Fatih başarılı kurtarışları ile maça damga vurdu. da orta sahada etkili bir oyun sergiledi.

    Gol kralı Rodallega

    'nda gol krallığını 8 golle Trabzonsporlu Hugo Rodallega kazandı. TM Akhisarspor'un zaferiyle sonuçlanan 56. kupaya son 16 Turu'nda veda eden bordo- mavili takımın Kolombiyalı forvet oyuncusu oynadığı 5 maçta 8 gol kaydetti. Kupada toplamda 423 dakika forma giyen Rodallega ayrıca 1 de asist gerçekleştirdi.

    Ağaoğlu kutladı

    BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor'a kutlama mesajı gönderdi. Ağaoğlu, "2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmanızdan ötürü yönetim kurulunuz, teknik heyet ve futbolcu kadronuzu kutlar, gelecek yıl ülkemizi temsil edeceğiniz UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar dilerim" dedi.

    KADİR 80'DE GİRDİ, HENRİQUE&OLCAN DA KULÜBEDEYDİ

    AKHİSARSPOR'DA yedek soyunan patentli de 80. dakikada oyuna dahil oldu. ve Olcan Adın ise maçı kulübede tamamladılar.

    Kıymetleri bilinmedi

    Trabzonspor alt yapısında yetişen Mustafa Yumlu, Ocak 2017'de takasla Akhisar'a verilmişti. 30 yaşındaki stoper bu sezon müthiş performansı ile parmak ısırtıyor. Kaleci Fatih de Trabzon'un kıymetini bilemediği isimlerden.?
    1. 12.5.2018
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