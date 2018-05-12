Onazi göreve hazır – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    göreve hazır

    Onazi göreve hazır
    Ogenyi 'nin iyileşmesi teknik heyete nefes aldırdı. Önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Nijeryalı fubolcu tedavisi tamamlanıp, takıma katıldı. Taktik antrenmanda takımla çalışan yıldızın, karşısında göreve hazır olduğu bildirildi.
    1. 12.5.2018
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