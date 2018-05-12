Olcay orta sahaya – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Olcay orta sahaya

    Olcay orta sahaya
    SAKAT ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle orta sahada görev verecek oyuncu bulmakta sıkıntı yaşayan , 'ı bu mevkiye çekmeye hazırlıyor. Tecrübeli futbolcu bir değişiklik olmazsa karşısında Onazi ile birlikte ön liberoda görev alacak.
    1. 12.5.2018
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