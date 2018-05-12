İstişare zirvesi bugün – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    İstişare zirvesi bugün

    İstişare zirvesi bugün

    Bordomavili yönetim kurulu, ’da eski başkan, yönetici ve futbolcularla bugün toplantı yapıp, görüş alışverişinde bulunacak

    Trabzonspor Yönetim Kurulu, bugün 'da eski başkan, yönetici ve futbolcularla bir toplantı yapacak. Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantıda karşılıklı istişare ve görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Camiayı ve kulübü yakından tanıyan, geçmişte takımda ve yönetimde görev yapmış tecrübeli isimlere takımı ve kadro ile ilgili fikirlerini ve önerilerini soracak olan yönetim, yol haritasını belirleyecek. Zirveden çıkacak kararların, gelecek sezonun planlanmasında ve yeni yapılanmada dikkate alınması bekleniyor. Tecrübeye önem vermesi ile bilinen başkan Ahmet Ağaoğlu, futbol genel koordinatörlüğü görevine de Özkan Sümer'i getirmişti.
    1. 12.5.2018
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