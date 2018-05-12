Genel kurul gerçekleşti – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Genel kurul gerçekleşti

    Genel kurul gerçekleşti
    Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin Olağünüstü Genel Kurulu yapıldı. 'nde gerçekleştirilen toplantıda Trabzonspor Sportif A.Ş.'nin yönetim kurulu ve komiteleri oluşturuldu. Alınan kararlar KAP'a da bildirildi.
    1. 12.5.2018
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