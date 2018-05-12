Gençlik aşısı
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Bursaspor ve Karabükspor ile oynanacak son iki maçta alt yapıdan oyunculara da şans verecek. Batuhan Artarslan’ın yarın 11’de forma giymesi bekleniyor
50. Yılda şampiyonluk' parolası ile başladığı sezonda son hedefi Avrupa kupalarına katılma umudu da biten Trabzonspor'da gözler son iki maça çevrildi. Akhisar'ın kupayı kazanmasıyla artık ligi 5. bitirse dahi Avrupa'ya gidemeyecek olan bordo-mavililer, ligde Bursaspor ve Kardemir Karabükspor ile oynayacağı son iki karşılaşmaya prestij için çıkacak.
ANTRENMANLARIN YILDIZI
Hedef yine de ligi 5. bitirmek. Ancak Avrupa kupalarına katılma iddiasının ortadan kalkmasıyla Rıza Çalımbay'ın kalan iki haftada genç oyunculara da forma vermesi bekleniyor. Orta sahada Batuhan Artarslan formaya en yakın isim. Antrenman performansı ile de göz dolduran 23 yaşındaki ön liberonun Bursa'da 11'de yer alabileceği belirtildi.
Yunus Emre SEL
Kadroda çok sayıda genç olacak
HAFTA başından itibaren A takımla idmanlara çıkan Cafer Tosun, Sefa Akgün, Furkan Ödemiş, Kerem Baykuş ve Ayberk'in de Bursa kafilesinde yer alması bekleniyor. A takım kadrosundaki Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Sami Can, Arda, Abdurrahim ve Hüseyin de alt yapı patentli.
- 12.5.2018
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
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