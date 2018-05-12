Gençlik aşısı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Gençlik aşısı

    Gençlik aşısı

    Teknik direktör , ve Karabükspor ile oynanacak son iki maçta alt yapıdan oyunculara da şans verecek. ’ın yarın 11’de forma giymesi bekleniyor

    50. Yılda şampiyonluk' parolası ile başladığı sezonda son hedefi Avrupa kupalarına katılma umudu da biten 'da gözler son iki maça çevrildi. Akhisar'ın kupayı kazanmasıyla artık ligi 5. bitirse dahi Avrupa'ya gidemeyecek olan bordo-mavililer, ligde ve ile oynayacağı son iki karşılaşmaya prestij için çıkacak.

    ANTRENMANLARIN YILDIZI
    Hedef yine de ligi 5. bitirmek. Ancak Avrupa kupalarına katılma iddiasının ortadan kalkmasıyla 'ın kalan iki haftada genç oyunculara da forma vermesi bekleniyor. Orta sahada formaya en yakın isim. Antrenman performansı ile de göz dolduran 23 yaşındaki ön liberonun 'da 11'de yer alabileceği belirtildi.
    Yunus Emre SEL


    Kadroda çok sayıda genç olacak

    HAFTA başından itibaren A takımla idmanlara çıkan Cafer Tosun, Sefa Akgün, Furkan Ödemiş, Kerem Baykuş ve Ayberk'in de Bursa kafilesinde yer alması bekleniyor. A takım kadrosundaki Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Sami Can, Arda, Abdurrahim ve Hüseyin de alt yapı patentli.

    1. 12.5.2018
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