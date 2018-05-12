Gençlik aşısı

50. Yılda şampiyonluk' parolası ile başladığı sezonda son hedefi Avrupa kupalarına katılma umudu da biten Trabzonspor'da gözler son iki maça çevrildi. Akhisar'ın kupayı kazanmasıyla artık ligi 5. bitirse dahi Avrupa'ya gidemeyecek olan bordo-mavililer, ligde Bursaspor ve Kardemir Karabükspor ile oynayacağı son iki karşılaşmaya prestij için çıkacak.



ANTRENMANLARIN YILDIZI

Hedef yine de ligi 5. bitirmek. Ancak Avrupa kupalarına katılma iddiasının ortadan kalkmasıyla Rıza Çalımbay'ın kalan iki haftada genç oyunculara da forma vermesi bekleniyor. Orta sahada Batuhan Artarslan formaya en yakın isim. Antrenman performansı ile de göz dolduran 23 yaşındaki ön liberonun Bursa'da 11'de yer alabileceği belirtildi.

Yunus Emre SEL



Kadroda çok sayıda genç olacak

HAFTA başından itibaren A takımla idmanlara çıkan Cafer Tosun, Sefa Akgün, Furkan Ödemiş, Kerem Baykuş ve Ayberk'in de Bursa kafilesinde yer alması bekleniyor. A takım kadrosundaki Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Sami Can, Arda, Abdurrahim ve Hüseyin de alt yapı patentli.