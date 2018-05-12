Dışarıda esiyor

Bordo-mavili takım, son dönemde deplasmanda daha başarılı... Süper Lig'de dış sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez yenilen Fırtına, 5 galibiyet, 5 de beraberlik elde etti. Bursaspor maçı öncesi bu istatistik en önemli koz olarak görülüyor.

Sahne N'Doye'un

BURAK Yılmaz ve Rodallega'nın sakatlığında Bursaspor karşısında forvette Dame N'Doye'un oynaması bekleniyor. Senegalli, bu sezon ligde 22 maçta şans bulurken, 4 gol, 5 asist üretti. N'Doye, pozitif kişiliği ile taraftarın da sevgilisi.