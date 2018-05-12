Dışarıda esiyor
Bordo-mavili takım, son dönemde deplasmanda daha başarılı... Süper Lig'de dış sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez yenilen Fırtına, 5 galibiyet, 5 de beraberlik elde etti. Bursaspor maçı öncesi bu istatistik en önemli koz olarak görülüyor.
Sahne N'Doye'un
BURAK Yılmaz ve Rodallega'nın sakatlığında Bursaspor karşısında forvette Dame N'Doye'un oynaması bekleniyor. Senegalli, bu sezon ligde 22 maçta şans bulurken, 4 gol, 5 asist üretti. N'Doye, pozitif kişiliği ile taraftarın da sevgilisi.
- 12.5.2018
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
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