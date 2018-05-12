Dışarıda esiyor – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Dışarıda esiyor

    Dışarıda esiyor

    Bordo-mavili takım, son dönemde deplasmanda daha başarılı... 'de dış sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez yenilen Fırtına, 5 galibiyet, 5 de beraberlik elde etti. maçı öncesi bu istatistik en önemli koz olarak görülüyor.

    Sahne N'Doye'un
    BURAK Yılmaz ve Rodallega'nın sakatlığında Bursaspor karşısında forvette Dame N'Doye'un oynaması bekleniyor. Senegalli, bu sezon ligde 22 maçta şans bulurken, 4 gol, 5 asist üretti. N'Doye, pozitif kişiliği ile taraftarın da sevgilisi.

    1. 12.5.2018
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