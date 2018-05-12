Avrupa hasreti 3 sezona çıktı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    hasreti 3 sezona çıktı

    Avrupa hasreti 3 sezona çıktı
    Fırtına'nın hasreti 3 yıla çıktı. En son 2015-16'da Avrupa Kupaları'nda mücadele eden ekibi, önümüzdeki sezonla birlikte 3 yıl üst üste Avrupa'dan uzak kalmış olacak. Kupa özlemi de 8 sezona yükseldi. son olarak 2009-10'da kazanıldı.
    1. 12.5.2018
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