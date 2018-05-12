Altınordu’ya ‘ağabey’ tepkisi – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Altınordu’ya ‘ağabey’ tepkisi

    Altınordu’ya ‘ağabey’ tepkisi

    , Antalya'daki U14 maçında yaşı büyük oyuncu oynattıkları imasında bulunan Altınordu Kulübü'ne yanıt verdi. Resmi sitedeki açıklama şöyle: "Spor Toto Gelişim Ligi 2. Grup'ta U14 takımımız, Altınordu ile dün oynadığı karşılaşmada 2-1 galip gelmiştir. Altınordu'nun resmi sitesinde maçın sonucu 'Takımımız, Türkiye Finalleri ilk maçında Trabzonsporlu ağabeylerine (!) 2-1 mağlup oldu' şeklinde verilmiştir. Öncelikle bu ifade sporun birleştirici ruhuna asla yakışmamaktadır. Görünen o ki Altınordu, sportif başarıyı esas almaktadır. Kulübümüzün ise oyuncu geliştirme merkezli bir politikası vardır. Haliyle bizim turnuvalara katılma amacımızı anlamalarını beklemiyoruz. Saygılarımızla..."

    Yönetim; U14'te yaşı büyük oyuncu oynattıkları imasının sporun birleştirici ruhuna yakışmadığını belirtti, "Altınordu ile politikalarımız farklı" dedi.

    1. 12.5.2018
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