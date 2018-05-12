2’de 2 yapıp 5’inci bitirelim – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    2’de 2 yapıp 5’inci bitirelim

    2’de 2 yapıp 5’inci bitirelim
    Futbolcular hiç değilse son iki karşılaşmayı kazanarak, sezonu iyi bitirmeyi hedefliyor. Kaptan Onur önderliğinde yapılan toplantıda, ve ile oynanacak karşılaşmalarda 6 puan alınması ve ligin 5. bitirilmesi konusunda söz birliği yapıldı.
    1. 12.5.2018
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