Uğurlu ile bir kez kaybett – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Uğurlu ile bir kez kaybett

    Uğurlu ile bir kez kaybett
    Pazar günü 16.00'da oynanacak Bursaspor- maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Fırtına, Ankara bölgesi hakemi ile çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 1 kez yenildi. Karadeniz ekibi bu sezon Uğur ile Akhisar'a 6-1 yenildi, Antalya'yı 3-0 ve Malatyaspor'u 4-1'le geçti
    1. 11.5.2018
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