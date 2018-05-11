Uğurlu ile bir kez kaybett









Pazar günü 16.00'da oynanacak Bursaspor- Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Fırtına, Ankara bölgesi hakemi ile çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 1 kez yenildi. Karadeniz ekibi bu sezon Uğur ile Akhisar'a 6-1 yenildi, Antalya'yı 3-0 ve Malatyaspor'u 4-1'le geçti günü 16.00'da oynanacak Bursaspor- Trabzonspor maçınıyönetecek. Fırtına, Ankara bölgesi hakemi ile çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 1 kez yenildi. Karadeniz ekibi bu sezon Uğur ile Akhisar'a 6-1 yenildi,'yı 3-0 ve'u 4-1'le geçti 11.5.2018 Etiketler: Trabzonspor







