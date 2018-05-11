Trabzonspor'da Onazi de korkuttu

Fırtına, pazar günü oynayacağı Bursa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Rodallega, Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi ve Sami Can katılmazken; Uğur ve Onur takımdan ayrı yürüyüş yaptı. 6 sakatı ve 3 de cezalısı bulunan Fırtına'nın dünkü idmanında bir şok daha yaşandı. Tam sahada yapılan çift kale maç sırasında Onazi sakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Nijeryalı ön libero çalışmayı bıraktı. Ancak Onazi'nin durumunun iyi olduğunun anlaşılması teknik heyeti rahatlattı