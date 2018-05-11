Trabzonspor'da defansta büyük kriz
Bursaspor maçı öncesi defansta büyük kriz var. Stoperde Uğur sakat, Okay ve Hubocan cezalı. Elde Mustafa, Durica ve Hüseyin kaldı.
Ayrıca orta sahada da Kucka da yok.
Ayrıca orta sahada da Kucka da yok.
- 11.5.2018
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