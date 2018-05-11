Trabzonspor'da defansta büyük kriz – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'da defansta büyük kriz

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da defansta büyük kriz
    maçı öncesi defansta büyük kriz var. Stoperde Uğur sakat, Okay ve Hubocan cezalı. Elde Mustafa, Durica ve Hüseyin kaldı.

    Ayrıca orta sahada da Kucka da yok.
    1. 11.5.2018
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