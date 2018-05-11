Trabzonspor'da 4 yıl sonra bir ilk yaşandı – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'da 4 yıl sonra bir ilk yaşandı

    Trabzonspor'da 4 yıl sonra bir ilk yaşandı
    Karadeniz ekibinde Sivasspor karşısında ilk yarıda 2 sakatlık birden yaşanmıştı. Uğur Demirok ile Kamil Ahmet sakatlandı ve çıktı. En son 2014y ılında Süper Lig'de ilk devrede iki sakatlık birden yaşanmış ve iki oyuncu değişikliği yapılmış. ise 4 yıl sonra bu talihsizliği yaşayan takım oldu.
    1. 11.5.2018
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