Trabzonspor'da 4 yıl sonra bir ilk yaşandı
Karadeniz ekibinde Sivasspor karşısında ilk yarıda 2 sakatlık birden yaşanmıştı. Uğur Demirok ile Kamil Ahmet sakatlandı ve çıktı. En son 2014y ılında Süper Lig'de ilk devrede iki sakatlık birden yaşanmış ve iki oyuncu değişikliği yapılmış. Trabzonspor ise 4 yıl sonra bu talihsizliği yaşayan takım oldu.
- 11.5.2018
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