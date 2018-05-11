Trabzonspor sakatlıklardan çok çekti
Sezona şampiyonluk hedefi ile başlamasına rağmen 15 futbolcusu ciddi sakatlık yaşayan, beş oyuncusu sezonu erken kapayan Karadeniz ekibi neredeyse hiçbir maça tam kadro çıkamadı
Trabzonspor'da bu sezon sakatlık kâbusu bir türlü son bulmuyor. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlamasına rağmen yarıştan erken kopan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da erken elenen Fırtına'da sakatlıklar buna neden olan en büyük etkenlerin başında geldi. Geride kalan 32 haftalık periyotta tam 15 futbolcu ciddi sakatlıklar yaşarken, birçoğu önemli maçlarda forma giyemedi... Ayrıca Karadeniz ekibinde son 4 haftalık dönemde sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle büyük kriz yaşandı. Bordo-mavililerde, son 4 haftada 10 oyuncu sakatlanırken, 4 isim de kart cezalısı durumuna düştü. Karadeniz ekibi, bu dönemde 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyetle 4 puan toplayabildi.
45 DAKİKADA İKİ SAKAT
İlk olarak Osmanlıspor maçı öncesi Castillo, idmanda sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Burak'ın da kasıklarındaki ağrısının artması nedeniyle bordo-mavililer, bu maç öncesi büyük şok yaşadı. Osmanlıspor sınavının ilk yarısını 2-0 önde kapayan Karadeniz ekibinde, devre arasında Abdülkadir, rahatsızlık geçirince yerini Pereira'ya bıraktı. İkinci yarıda Kucka, ardından da kaleci Onur sakatlık geçirdi. Onur sezonu kapadı. Sivasspor sınavının ilk yarısında Uğur ve Kamil ciddi sakatlık yaşarken, bu futbolcular da sezonu kapadı. Antalya maçı öncesi sakat Onur, Castillo, Kamil, Uğur'a, Rodallega ile Abdülkadir de eklendi. Kasığında fıtık olan Burak sezonu kapadı, Rodallega da Karabük maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Mecit COŞKUN
Sorulması gerek (Mini yorum: Olcay Çakır)
Rıza Çalımbay daha önce çalıştırdığı kulüplerde dirençli takımlar oluşturma adına sağlam antrenman programları uygular deniyordu. Oyuncu bazında tek tek bakıldığında her sakatlığın kendi içinde farklı bir hikayesi elbette olabilir. Lakin son dönemde bu kadar sakatlığın üst üste gelmesi akıllarda 'Yüklemeler'de aşırılığı akla getiriyor. Trabzonspor takımı belki de hiçbir dönem bu kadar yoğun şekilde sakatlıkla anılmamıştı. Bu konunun teknik adama, yönetim tarafından detaylı sorulup raporlandırılması, yeni gelecek hoca için önemli olacaktır.
45 DAKİKADA İKİ SAKAT
İlk olarak Osmanlıspor maçı öncesi Castillo, idmanda sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Burak'ın da kasıklarındaki ağrısının artması nedeniyle bordo-mavililer, bu maç öncesi büyük şok yaşadı. Osmanlıspor sınavının ilk yarısını 2-0 önde kapayan Karadeniz ekibinde, devre arasında Abdülkadir, rahatsızlık geçirince yerini Pereira'ya bıraktı. İkinci yarıda Kucka, ardından da kaleci Onur sakatlık geçirdi. Onur sezonu kapadı. Sivasspor sınavının ilk yarısında Uğur ve Kamil ciddi sakatlık yaşarken, bu futbolcular da sezonu kapadı. Antalya maçı öncesi sakat Onur, Castillo, Kamil, Uğur'a, Rodallega ile Abdülkadir de eklendi. Kasığında fıtık olan Burak sezonu kapadı, Rodallega da Karabük maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Mecit COŞKUN
Sorulması gerek (Mini yorum: Olcay Çakır)
Rıza Çalımbay daha önce çalıştırdığı kulüplerde dirençli takımlar oluşturma adına sağlam antrenman programları uygular deniyordu. Oyuncu bazında tek tek bakıldığında her sakatlığın kendi içinde farklı bir hikayesi elbette olabilir. Lakin son dönemde bu kadar sakatlığın üst üste gelmesi akıllarda 'Yüklemeler'de aşırılığı akla getiriyor. Trabzonspor takımı belki de hiçbir dönem bu kadar yoğun şekilde sakatlıkla anılmamıştı. Bu konunun teknik adama, yönetim tarafından detaylı sorulup raporlandırılması, yeni gelecek hoca için önemli olacaktır.
- 11.5.2018
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