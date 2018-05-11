Trabzonspor gelecek sezonda Avrupa'da yok
Ziraat Türkiye Kupasını, Teleset Mobilya Akhisarspor'un kazanmasının ardından Trabzonspor'a Avrupa Kupalarına katılma yolu kapandı. Bordo-mavililer 13 sezonun ardından üst üste 3 dönem Avrupa Kupalarına katılma şansını kaçırdı.
?TRABZONSPOR'DA MORALLER KAYBOLDU
Avrupa Kupalarına katılmayı içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte önemli bir prestji olarak bakan Trabzonspor, ligin bitimine 2. hafta kala bütün umutlarını Teleset Mobilya Akhisarspor'un, Fenerbahçe'yi mağlup etmesiyle kaybetti. Bordo-mavililer bu yılla birlikte Avrupa özlemini 3 sezona çıkardı.
?TRABZONSPOR 2000'Lİ YILLARIN BENZERİNİ YAŞIYOR
Son olarak 2000-01, 2001-02 ve 2002-03 sezonlarında üst üste 3 dönem Avrupa'da yer alamayan Trabzonspor, 2016-17 ve 2017-2018'in ardından gelecek yıl da Avrupa'da mücadele edemeyecek ve 14 sezon sonra Avrupa'dan uzak kalacak.
2014-15 sezonunda ligi 5'inci tamamlayan ve şampiyon olan Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı da kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Trabzonspor, 2015-16 sezonunda mücadele ettiği Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Makedonya ekibi Rabotnicki'ye elenmişti. Bordo mavililer, bu 13 senelik süre içinde sadece 2008-2009 sezonunda Avrupa Kupaları'nda yer almadı.
- 11.5.2018 10:00
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan flaş Akhisarspor-Fenerbahçe paylaşımı: "Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca böyle oluyor"
Toplam 17
Yorum
kartal Aslında Fenerbahçe kupayı alabilir di. Ama Akhisar sahaya çıktı. Akhisar sahaya çıkmamış olsa kupayı alabilirdi ,evet alabilirdi ,yaaaa
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Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 11
Yorum
aziz yıldırım ne koymuş lafı be
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Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 11
Yorum
GÜVEN TAM TEBRİKLER EFSANE. İNŞALLAH HOCALIKTA DA EFSANE OLACAKSIN. İLKİ BU OLDU. BAŞARILARIN DAİM OLSUN, OLUR İNŞALLAH. GÜVEN TAM
Trabzonspor gelecek sezonda Avrupa'da yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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