PFDK’dan Okay ve Hubocan'a ceza – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    ’dan Okay ve Hubocan'a ceza

    PFDK’dan Okay ve Hubocan'a ceza
    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), 5-2 kaybedilen Kasımpaşa maçı ile ilgili Trabzonspor'a faturayı kesti. Kırmızı kart gören Karadeniz ekibinin futbolcuları Hubocan ve Okay'ı sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1'er maçtan men eden ve 13'er bin lira ceza veren kurul, Trabzonspor'a da 12 bin TL'lik fatura çıkardı.
    1. 11.5.2018
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