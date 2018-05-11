PFDK’dan Okay ve Hubocan'a ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5-2 kaybedilen Kasımpaşa maçı ile ilgili Trabzonspor'a faturayı kesti. Kırmızı kart gören Karadeniz ekibinin futbolcuları Hubocan ve Okay'ı sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1'er maçtan men eden ve 13'er bin lira ceza veren kurul, Trabzonspor'a da 12 bin TL'lik fatura çıkardı.
- 11.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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PFDK cezaları açıkladı!
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ÖZGÜR ÜZÜLMEDİM AMA SEVİNMEDİMDE 16 MAÇ ÇOK 9 MAÇ VERİLMELİYDİ
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PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
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ERDAL ADELET T ECELLİ ETTİ
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Galatasaray'dan flaş açıklama: "Teklif gelirse satarız"
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xd tolga giderse galatasaray çok rahatlar artık gitmesi gerekiyor
PFDK’dan Okay ve Hubocan'a ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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