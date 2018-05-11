Özkan Sümer yıldız avında

Transferyasağının kalkmasının ardındansezon için çalışmalar hızlandı. Futbol Genel Koordinatörü, scout ekibinden listelerini isterken, kendisi de tesislere kamp kurdu. Gündeve isimleri tespit edilen oyuncuları detaylı bir analize tabi tutanve ekibi, özellikle genç ve gelecek vadedenlere odaklanacak.veülkeleri başta olmak üzere birçok bölgeden oyuncu izleyen'in, eski futbolcular ve'a yakın isimlerden de bu konuda destek aldığı ifade edildi.