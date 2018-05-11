Özkan Sümer yıldız avında – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Özkan Sümer yıldız avında

    Özkan Sümer yıldız avında

    Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer, scout ekibinden listelerini isterken, kendisi de tesislere kamp kurdu. Sümer belirlenen isimlerin maçlarını izliyor

    Transfer yasağının kalkmasının ardından gelecek sezon için çalışmalar hızlandı. Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer, scout ekibinden listelerini isterken, kendisi de tesislere kamp kurdu. Günde 10'a yakın maç izleyen ve isimleri tespit edilen oyuncuları detaylı bir analize tabi tutan Sümer ve ekibi, özellikle genç ve gelecek vadedenlere odaklanacak. Afrika, Güney Amerika ve Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok bölgeden oyuncu izleyen Sümer'in, eski futbolcular ve Trabzonspor'a yakın isimlerden de bu konuda destek aldığı ifade edildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 11.5.2018
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